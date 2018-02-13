Москва выставила на продажу ряд нежилых зданий

Новости проекта Правительства Москвы - «Биржа торгов». О том, что продаёт и закупает Москва.

В этом выпуске – о реализации отдельно стоящих нежилых зданий.

На юго-востоке Москвы в районе Печатники на продажу через аукцион выставлено четыре здания общей площадью 3226 кв. метров. Начальная цена лота – 153,6 млн рублей. Прием заявок проводится до 19 февраля. Лоты расположены по адресу 1-й Курьяновский проезд, дом 15, строения 6, 9, 12, 198.

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На юге Москвы в десяти минутах от метро «Варшавская» на аукцион выставлено здание площадью 952 кв. метра. Начальная стоимость лота - 34,3 млн рублей. Прием заявок проводится до 15 февраля. Лот расположен по адресу Старокаширское шоссе, дом 4, корп.3.

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На юго-востоке города в 10 минутах от метро «Римская» на аукцион выставлено здание площадью более 1110 кв. метров. Начальная стоимость лота – 50,9 млн рублей. Заявки принимаются до 26 февраля. Объект расположен по адресу улица Старообрядческая, дом 32.

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Подробная информация о реализуемых объектах на Инвестиционном портале - investmoscow.ru, а также по телефону +7 499 652 60 25.

До встречи на торгах! Участвуйте и побеждайте!