Воскресенье
05 августа
USD 63.45
EUR 73.47
Горячие новости

Москва восстанавливает свидетельство о смерти в ЦАР журналиста Джемаля

5 Августа 2018 в 18:06
Москва восстанавливает свидетельство о смерти в ЦАР журналиста Джемаля

Российские власти занимаются восстановлением свидетельства о смерти журналиста Орхана Джемаля, убитого вместе с двумя товарищами в Центральноафриканской республике. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова. Как отмечает RT, ранее журналист Максим Шевченко сообщил, что документ о смерти потерян во время перевозки тела в Москву через Париж.

В своём комментарии Захарова отметила, что скорее всего свидетельство пропало по вине перевозчика, так как без данного документа тело не пропустили бы в столицу Франции, а оттуда в Москву.

Тела троих убитых россиян - Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева - доставлены на родину вечером в субботу, 4 августа. Сейчас ними работают судмедэксперты.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.