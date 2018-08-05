Москва восстанавливает свидетельство о смерти в ЦАР журналиста Джемаля

Российские власти занимаются восстановлением свидетельства о смерти журналиста Орхана Джемаля, убитого вместе с двумя товарищами в Центральноафриканской республике. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова. Как отмечает RT , ранее журналист Максим Шевченко сообщил, что документ о смерти потерян во время перевозки тела в Москву через Париж.

В своём комментарии Захарова отметила, что скорее всего свидетельство пропало по вине перевозчика, так как без данного документа тело не пропустили бы в столицу Франции, а оттуда в Москву.

Тела троих убитых россиян - Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева - доставлены на родину вечером в субботу, 4 августа. Сейчас ними работают судмедэксперты.