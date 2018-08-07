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Москва вновь станет столицей реконструкции исторических эпох

7 Августа 2018 в 15:52
Москва вновь станет столицей реконструкции исторических эпох

С 10 по 22 августа в Москве пройдет восьмой фестиваль исторических реконструкций «Времена и эпохи. Собрание». Об этом рассказали в пресс-службе мэра и правительства столицы. Фестиваль состоится на 30 площадках по всему городу. Он охватит более 20 исторических эпох - от каменного века до «хрущевской оттепели». Свои лагеря в парках и улицах и площадях в центре Москвы разобьют мастера исторической реконструкции из 22 регионов России и 20 стран мира. Участниками «Времен и эпох» станут более 3 тыс. человек из 300 клубов исторической реконструкции.

Организаторы в этом году придумали квест, посвященный истории Москвы. Запланированы сотни экскурсий по фестивальным площадкам. На Бульварном кольце можно будет совершить настоящее историческое путешествие. 

«В рамках фестиваля будет создан маршрут по Бульварному кольцу - 10 км «живой» истории, путешествие по которому можно начать и завершить в любой его точке», - сообщили в пресс-службе.

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