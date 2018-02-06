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Москва в вечерний час пик встала в пробках

6 Февраля 2018 в 19:45
Москва в вечерний час пик встала в пробках

Сильные заторы образовались на трассах Москвы вечером 6 февраля. Портал "Яндекс.Пробки" оценивает загруженность дорого в 8 баллов из 10.

Трудно проехать на всем протяжении МКАД, Третьего транспортного кольца. Серьёзные затруднения отмечены на большинстве вылетных магистралей столицы в сторону области. Московские власти призвали автомобилистов отказаться от поездок на личном транспорте в вечерний час пик.

В минувшие двое суток на Москву обрушился сильнейший за 100 лет снегопад. Бригады коммунальных служб вывезли с улиц города  более 1,2 млн кубометров снега. В уборке принимают участие свыше 70 тысяч человек и более 15,5 тысячи единиц техники.

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