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Москва усиливает контроль за здоровьем пожилых людей с хроническими заболеваниями

14 Августа 2018 в 14:00
Москва усиливает контроль за здоровьем пожилых людей с хроническими заболеваниями

Состояние здоровья более 200 тысяч пожилых жителей столицы находится под особым контролем врачей поликлиник. Об этом заявил Сергей Собянин во время открытия новой детско-взрослой поликлиники и консультативно-диагностического центра. Они построены на территории городской клинической больницы №52.

Кроме того, столичный мэр подчеркнул, что до реализации проекта, в который вовлечены пожилые люди с множественными хроническими заболеваниями, они приходили на прием к участковому от 15 до 30 раз в год. А для того, чтобы структурировать потоки и сделать помощь более эффективной, власти Москвы создали поликлиники и участки для хронических больных. По словам градоначальника, там проводится индивидуальная работа врача с каждым пациентом, а также составляется индивидуальный график лечения.

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