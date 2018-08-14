Москва усиливает контроль за здоровьем пожилых людей с хроническими заболеваниями

Состояние здоровья более 200 тысяч пожилых жителей столицы находится под особым контролем врачей поликлиник. Об этом заявил Сергей Собянин во время открытия новой детско-взрослой поликлиники и консультативно-диагностического центра. Они построены на территории городской клинической больницы №52.

Кроме того, столичный мэр подчеркнул, что до реализации проекта, в который вовлечены пожилые люди с множественными хроническими заболеваниями, они приходили на прием к участковому от 15 до 30 раз в год. А для того, чтобы структурировать потоки и сделать помощь более эффективной, власти Москвы создали поликлиники и участки для хронических больных. По словам градоначальника, там проводится индивидуальная работа врача с каждым пациентом, а также составляется индивидуальный график лечения.