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Москва улучшила позиции в международном рейтинге загруженности дорог

6 Февраля 2018 в 20:02
Москва улучшила позиции в международном рейтинге загруженности дорог

Москва несколько улучшила свои позиции в рейтинге загруженности дорог компании INRIX, которая сравнивает этот показатель в разных странах и крупнейших городах. Об этом сообщил руководитель ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) Вадим Юрьев. В столице индекс загруженности дорог снизился на – 3,8%, и составил в 2017 г. 25% (в 2016 г. – 26%).

Один водитель в Москве провёл в пробках в течение года в пиковые часы рабочих дней 91 час (в 2016 г. - 91,4 час). Как отметил глава ЦОДД, даже небольшое улучшение позволяет говорить о том, что столичные власти выбрали правильный вектор развития транспортной системы города.

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