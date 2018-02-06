Москва улучшила позиции в международном рейтинге загруженности дорог

Москва несколько улучшила свои позиции в рейтинге загруженности дорог компании INRIX, которая сравнивает этот показатель в разных странах и крупнейших городах. Об этом сообщил руководитель ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) Вадим Юрьев. В столице индекс загруженности дорог снизился на – 3,8%, и составил в 2017 г. 25% (в 2016 г. – 26%).

Один водитель в Москве провёл в пробках в течение года в пиковые часы рабочих дней 91 час (в 2016 г. - 91,4 час). Как отметил глава ЦОДД, даже небольшое улучшение позволяет говорить о том, что столичные власти выбрали правильный вектор развития транспортной системы города.