Москва стоит в 9-балльных пробках

Загруженность столичных дорог к этому часу достигла 8-9 баллов. Как сообщает портал «Яндекс.пробки» наибольшие затруднения отмечены на Садовом кольце, МКАД и Третьем транспортном кольце.

Также в минимальной скоростью едут автомобили в самом центре города: по Кремлевской набережной и Большому Каменному мосту, по Москворецкой и Пречистенской набережным, по Тверской улице и Новому Арбату.

Загрузка выросла, в том числе, из-за непогоды. Город накрыл атмосферный фронт, который принес ухудшение погоды и дожди. Синоптики продлили «желтый» уровень погодной опасности на 20 июля.