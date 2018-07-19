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Москва стоит в 9-балльных пробках

19 Июля 2018 в 19:55
Москва стоит в 9-балльных пробках

Загруженность столичных дорог к этому часу достигла 8-9 баллов. Как сообщает портал «Яндекс.пробки» наибольшие затруднения отмечены на Садовом кольце, МКАД и Третьем транспортном кольце.

Также в минимальной скоростью едут автомобили в самом центре города: по Кремлевской набережной и Большому Каменному мосту, по Москворецкой и Пречистенской набережным, по Тверской улице и Новому Арбату.

Загрузка выросла, в том числе, из-за непогоды. Город накрыл атмосферный фронт, который принес ухудшение погоды и дожди. Синоптики продлили «желтый» уровень погодной опасности  на 20 июля. 

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