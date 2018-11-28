Москва создает систему поддержки стратегически важных отраслей

Всероссийскому научно-исследовательскому институту авиационных материалов (ВИАМ) присвоен статус промышленного комплекса. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В ходе визита на предприятие градоначальник рассказал о системной поддержке инновационных производств и столичной промышленности в целом. Собянин отметил, что в ВИАМ собраны уникальные технологии и специалисты.

«Учитывая это, мы приняли решение предоставить ВИАМ статус промышленного комплекса и соответствующие льготы по налогу на прибыль в городской бюджет», - сказал мэр столицы.

Собянин выразил надежду, что льготы окупятся ростом производства и созданием новых рабочих мест. Он также вручил награды города сотрудникам предприятия.