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«Москва слезам не верит». Порошенко опасается вставать на колени перед Путиным

26 Марта 2019 в 11:35
«Москва слезам не верит». Порошенко опасается вставать на колени перед Путиным

Президент Украины Пётр Порошенко призвал сограждан на вставать на колени перед Владимиром Путиным – даже для достижения мира. Такую тираду он выдал в эфире телеканала «Прямой», передает RT.

«Альтернатива, когда украинцам предлагают стать на колени, ползти, плакать и вымаливать сегодня прощения у Путина. Запомните: Москва слезам не верит», — заявил буквально глава украинского государства.

Как отмечают «Известия», таким образом Порошенко вступил в заочную полемику со своим соперником по предвыборной гонке Владимиром Зеленским. Как раз накануне он объяснил свои слова о готовности встать перед российским лидером на колени.

Такое заявление кандидат в президенты РФ сделал еще 1 марта 2014 года. Он тогда обратился к Владимиру Путину после того как Совет Федерации одобрил использование российских войск на Украине. По словам Зеленского, он сказал о готовности стать даже на колени, лишь бы Украину не ставили в эту позу. Политик подчеркнул, что и сейчас готов «на всё ради этого».

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