Суббота
18 августа
USD 66.88
EUR 76.18
Горячие новости

Москва простилась с «папой Чебурашки» Эдуардом Успенским

18 Августа 2018 в 13:48
Москва простилась с «папой Чебурашки» Эдуардом Успенским

В Москве завершилась церемония прощания с писателем Эдуардом Успенским. Гражданская панихида прошла в Центральном доме литераторов.

Проститься с писателем пришли друзья, коллеги и просто почитатели его таланта - директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев, писательница Алла Гербер, писатели Александр Курляндский и Андрей Усачев, поэт Юрий Энтин, а также Клара Новикова, Леонид Якубович и другие.

Леонид Якубович в беседе с ТАСС отметил, что такого популярного и любимого детского писателя, каким был Успенский, в мире больше нет.

«Можно обмануть кого угодно, но нельзя обмануть детей», - отметил телеведущий.

Эдуард Успенский скончался вечером 14 августа. Ему было80 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Успенский является автором книг о приключениях Чебурашки, Дяди Федора, Матроскина и Шарика, из-под его пера вышли многие сценарии к мультфильмам, вошедшим в золотой фонд советской и российской анимации, пишет Газета.ру

Успенского похоронят на Троекуровском кладбище.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.