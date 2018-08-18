Москва простилась с «папой Чебурашки» Эдуардом Успенским

В Москве завершилась церемония прощания с писателем Эдуардом Успенским. Гражданская панихида прошла в Центральном доме литераторов.

Проститься с писателем пришли друзья, коллеги и просто почитатели его таланта - директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев, писательница Алла Гербер, писатели Александр Курляндский и Андрей Усачев, поэт Юрий Энтин, а также Клара Новикова, Леонид Якубович и другие.

Леонид Якубович в беседе с ТАСС отметил, что такого популярного и любимого детского писателя, каким был Успенский, в мире больше нет.

«Можно обмануть кого угодно, но нельзя обмануть детей», - отметил телеведущий.

Эдуард Успенский скончался вечером 14 августа. Ему было80 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Успенский является автором книг о приключениях Чебурашки, Дяди Федора, Матроскина и Шарика, из-под его пера вышли многие сценарии к мультфильмам, вошедшим в золотой фонд советской и российской анимации, пишет Газета.ру

Успенского похоронят на Троекуровском кладбище.