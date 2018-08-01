Москва простилась с актрисой Натальей Кузнецовой

Похороны актрисы московского театра имени М.Н. Ермоловой Натальи Кузнецовой состоялись в среду, 1 августа, на Митинском кладбище, передает РИА Новости. Артистка умерла 29 июля на 56 году жизни, она долго и тяжело болела. Траурная церемония прощания была организована в Боткинской больнице. Там же состоялось отпевание по православному обряду.

Наталья Кузнецова пришла в театре имени М.Н. Ермоловой в 1984 году. Она была занята на сцене во многих известных постановках. Зрителям она также известна по ролям в киносериалах «Сваха», «Жуков», «Бигль», экранизации «Темное царство».