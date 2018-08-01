Среда
01 августа
USD 62.35
EUR 73.07
Горячие новости

Москва простилась с актрисой Натальей Кузнецовой

1 Августа 2018 в 16:28
Москва простилась с актрисой Натальей Кузнецовой

Похороны актрисы московского театра имени М.Н. Ермоловой Натальи Кузнецовой состоялись в среду, 1 августа, на Митинском кладбище, передает РИА Новости. Артистка умерла 29 июля на 56 году жизни, она долго и тяжело болела. Траурная церемония прощания была организована в Боткинской больнице. Там же состоялось отпевание по православному обряду.

Наталья Кузнецова пришла в театре имени М.Н. Ермоловой в 1984 году. Она была занята на сцене во многих известных постановках. Зрителям она также известна по ролям в киносериалах «Сваха», «Жуков», «Бигль», экранизации «Темное царство».

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.