Москва прощается с Сергеем Юрским

Церемония прощания с народным артистом РСФСР Сергеем Юрским проходит в Театре имени Моссовета. Как передает корреспондент АГН «Москва» , с самого утра там образовалась большая очередь. Среди тех, кто пришёл отдать дань памяти актёру, замечены известные коллеги Юрского - народная артистка СССР Вера Васильева, народный артист РФ Александр Галибин, народный артист России Дмитрий Назаров, актер, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов

Открытый гроб установлен на сцене театра. Сверху на экране демонстрируются фотографии из жизни артиста. Как отметил друг артиста, вице-президент Российской академии наук Александр Воловик, Сергей Юрский был очень глубоким человеком, каждый разговор с ним был «просто удовольствием и праздником».

Сергей Юрский умер в Москве на 84-м году жизни ночью 8 февраля в результате остановки сердца. Артист будет предан земле на Троекуровском кладбище. Юрский - советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер, сценарист, автор нескольких прозаических книг.