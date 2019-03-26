Москва представит лучшие практики по цифровизации закупок на выставке «ГОСЗАКАЗА»

Москва представит лучшие практики по цифровизации закупок на выставке «ГОСЗАКАЗ- ЗА честные закупки». Уточняется, что в рамках работы стенда Правительства Москвы с 3 по 5 апреля на ВДНХ будут проходить деловые встречи с представителями государственных ведомств, бизнеса и общественных организаций.

Главной темой первого дня работы стенда станет применение в регионах России передового опыта Москвы по цифровизации закупок с использованием автоматизированной информационной системы «Портал поставщиков». Помимо этого, состоится заседание круглого стола. В мероприятии примут участие представители региональных органов власти. Они расскажут о внедрении московских практик и первых экономических эффектах.

Во второй день форума на стенде столичного Правительства департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы проведет презентацию проектов «Контракты жизненного цикла» и «Офсетные контракты».

Уточняется, что в рамках XV юбилейного Всероссийского форума-выставки «Госзаказ» будут проведены дискуссии, круглые столы, семинары и образовательные мероприятия.