Вторник
26 марта
USD 64.5
EUR 72.92
Горячие новости

Москва представит лучшие практики по цифровизации закупок на выставке «ГОСЗАКАЗА»

26 Марта 2019 в 13:47
Москва представит лучшие практики по цифровизации закупок на выставке «ГОСЗАКАЗА»

Москва представит лучшие практики по цифровизации закупок на выставке «ГОСЗАКАЗ- ЗА честные закупки». Уточняется, что в рамках работы стенда Правительства Москвы с 3 по 5 апреля на ВДНХ будут проходить деловые встречи с представителями государственных ведомств, бизнеса и общественных организаций.

Главной темой первого дня работы стенда станет применение в регионах России передового опыта Москвы по цифровизации закупок с использованием автоматизированной информационной системы «Портал поставщиков». Помимо этого, состоится заседание круглого стола. В мероприятии примут участие представители региональных органов власти. Они расскажут о внедрении московских практик и первых экономических эффектах.

Во второй день форума на стенде столичного Правительства департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы проведет презентацию проектов «Контракты жизненного цикла» и «Офсетные контракты».

Уточняется, что в рамках XV юбилейного Всероссийского форума-выставки «Госзаказ» будут проведены дискуссии, круглые столы, семинары и образовательные мероприятия.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.