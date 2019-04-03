Москва представила Единую цифровую платформу управления закупками

Власти Москвы представили на форуме выставке «ГОСЗАКАЗ» Единую цифровую платформу управления закупками, которая создана на базе Единой автоматизированной информационной системы торгов (ЕАИСТ). Она призвана упростить работу контрактной системы и повысить ее экономическую эффективность. Об этом сообщили в столичном Департаменте по конкурентной политике.
Единая цифровая платформа управления закупками на базе системы ЕАИСТ позволит эффективно управлять закупками, сказал на форуме заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Тем более, что число участвующих в закупочных процедурах столицы предпринимателей постоянно растет, добавил он.
Особо Ефимов отметил московских бизнесменов. «По итогам 2018 года, почти каждый седьмой рубль в общем объеме закупок России приходится на московского заказчика», - сказал чиновник.
В свою очередь, руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев среди плюсов единой платформы назвал автоматизацию полного цикла процессов контрактной системы столицы.
«ЕАИСТ позволяет в автоматическом режиме формировать документацию по стандартизированным предметам закупок, расчет и экспертизу начальных цен контрактов, межведомственное согласование обоснованности закупок», – рассказал Дегтев.Сейчас с порталом работают 30 субъектов Российской Федерации.