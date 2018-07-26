Москва планируют создать каршеринг для маломобильных горожан

В Москве может появиться каршеринг для маломобильных групп граждан. Как пояснил первый замруководителя городского департамента транспорта Дмитрий Пронин, сейчас на столичном рынке работают 15 компаний-операторов. Их общий парк составляет более 10 тысяч автомобилей.

И при необходимости может быть предоставлен удобный и вместительный автомобиль, подходящий для маломобильных граждан.

«Русская планета» добавляет, что подавляющая часть (85%) автопарка каршеринга составляют машины отечественной сборки.