Москва первой в России переходит на новые стандарты онкопомощи

Москва станет первым регионом в России, который перейдет на новые федеральные клинические рекомендации по профилю «онкология». Это произойдет на три года раньше срока, который был предусмотрен недавно принятыми поправками в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Соответствующее постановление и нормативные акты приняты на заседании Президиума Правительства Москвы.

Все нуждающиеся больные смогут бесплатно получить наиболее эффективную таргетную и иммунную терапию. Подобное лечение дает шанс пациентам, заболевания которых до недавнего времени считались смертельными. Отмечается, что Москва обеспечит всех нуждающихся пациентов необходимыми лекарствами и терапией в течение двух месяцев после начала перехода на новые стандарты.

В полном объеме будет обеспечено химиотерапевтическое лечение современными препаратами пациентов с шестью самыми распространенными видами рака: молочной железы, предстательной железы, почки, прямой кишки (колоректального рака), бронхов и легкого, а также меланомы. Именно на эти заболевания приходится около 80 процентов всех онкологических диагнозов в столице.

Предполагается, что необходимое лечение смогут получить около 95 тысяч человек. Помощь будет оказываться как в больнице, так и в условиях дневного стационара. Необходимость применения препаратов таргетной терапии и нужную дозировку определит лечащий врач-онколог.

Переход на использование новых федеральных клинических рекомендаций начнут 1 апреля. Завершить процесс перехода планируется в течение 2019 года.