Москва объявила новые торги на аренду помещений

Новости проекта Правительства Москвы - «Биржа торгов». О том, что продаёт и закупает Москва.

В этом выпуске о городских аукционах по аренде коммерческой недвижимости.

На северо-западе Москвы в трех минутах от метро «Октябрьское поле» в аренду сдается объект площадью 50 кв. метров. Лот расположен в жилом здании внутри квартала. Начальная стоимость годовой аренды – 331 тыс. рублей. Заявки принимаются до 22 февраля. Объект расположен по адресу ул. Маршала Бирюзова, дом 10, корпус 2.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

На западе города в Можайском районе в аренду сдается объект площадью 178 кв. метров. Лот расположен на первой линии, имеется отдельный вход. Начальная стоимость годовой аренды – 1,5 млн рублей. Заявки на участие принимаются до 7 марта. Объект расположен по адресу ул. Беловежская, д. 55.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

На юго-востоке Москвы в районе Некрасовка в аренду сдается объект площадью 97 кв. метров. Лот расположен на первой линии, есть отдельный вход. Начальная стоимость годовой аренды – 837 тыс. рублей. Заявки на участие принимаются до 7 марта. Объект расположен по адресу Рождественская улица, дом 21, корпус 4.

До встречи на торгах! Участвуйте и побеждайте!