Москва может встать в девятибалльные пробки

Уровень загруженности дорог в Москве может достигнуть девяти баллов в том случае, если в мегаполисе вновь пойдёт сильный снег. Такого мнения придерживаются аналитики сервиса «Яндекс. Пробки».

Между тем, синоптики ранее заявили, что сильный снегопад в столице закончится только в ночь на четверг. Специалисты добавили, что жителей мегаполиса ждёт и существенное похолодание. Столбики термометра опустятся до отметки минус 15 градусов.

На момент публикации новости загруженность столичных дорог – 7 баллов.