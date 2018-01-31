Четверг
01 февраля
USD 56.18
EUR 69.93
Горячие новости

Москва может встать в девятибалльные пробки

31 Января 2018 в 19:06
Москва может встать в девятибалльные пробки

Уровень загруженности дорог в Москве может достигнуть девяти баллов в том случае, если в мегаполисе вновь пойдёт сильный снег. Такого мнения придерживаются аналитики сервиса «Яндекс. Пробки».

Между тем, синоптики ранее заявили, что сильный снегопад  в столице закончится только в ночь на четверг. Специалисты добавили, что жителей мегаполиса ждёт и существенное похолодание. Столбики термометра опустятся до отметки минус 15 градусов.

На момент публикации новости загруженность столичных дорог – 7 баллов.   
Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.