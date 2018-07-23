Москва лидирует в рейтинге ООН по оказанию электронных услуг населению

Российская столица заняла первое местом в рейтинге ООН по индексам оказания электронных услуг горожанам. В связи с этим мэра Москвы Сергея Собянина поздравил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он отметил, что, отдав мегаполису лидирующую позицию в рейтинге, организация признала, что власти уделяют значительное внимание развитию электронных сервисов, которые облегчают жизнь большому количеству москвичей. В свою очередь градоначальник подчеркнул, что в рейтинге ООН Москва обошла 40 «соперников», среди которых – мировые столицы.

Сергей Собянин напомнил, что в Москве действует система вовлечения жителей в управление мегаполисом. По словам градоначальника, речь идёт о программе «Активный гражданин», в которой зарегистрированы более двух миллионов человек. Кроме того, мэр добавил, что жители столицы сами контролируют систему оказания услуг с помощью портала «Наш город».