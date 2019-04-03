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Москва и Московская область стали самыми криминальными регионами России

3 Апреля 2019 в 11:27
Москва и Московская область стали самыми криминальными регионами России

Составлен список регионов России, в которых было совершено больше всего преступлений в прошлом году. Рейтинг на основе данных МВД составил RT. Сообщается, что в Москве было совершено более 140 тысяч преступлений, а в Московской области - 80,2 тысячи. При этом в целом по России было зафиксировано почти 2 миллиона криминальных происшествий.

На третьем месте после столичного региона оказался Краснодарский край. Здесь в прошлом году было совершено 68,1 тысяча преступлений.

А вот самыми безопасными регионами страны оказались Чукотка и Ненецкий автономный округ. Показатель преступности составил всего 748 и 857 преступлений соответственно, сообщает Ura.ru.

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