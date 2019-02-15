Москва готова помочь Луганску и Донецку

Москва готова оказать помощь самопровозглашенным ДНР и ЛНР в решении «тех проблем, где в силах помочь», заявил помощник президента России Владислав Сурков в ходе заседания Совета командиров Союза Добровольцев Донбасса, которое прошло в Москве, передает «Комсомольская правда».

Как пояснил Сурков, Россия продолжит оказывать поддержку добровольцам Донбасса в социальных вопросах, пишет Лента.ру

Бывший председатель Совета министров ДНР и глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай посетовал, что «Украина в любой момент может пойти на какие угодно шаги, в том числе, и на большую войну», и заявил, что в регионе достаточно и «мирных» проблем.

Потери мирного населения в результате вооруженного конфликта в Донбассе за 4 с лишним года превысили 3 тысячи человек. Боевые действия привели к ранению более 10 тысяч гражданских лиц. В целом же конфликт в Донбассе затронул жизни свыше 3 миллионов человек.

Весной 2014 года в ходе волнений на юго-востоке Украины на части территорий Донецкой и Луганской областей были провозглашены не получившие международного признания Донецкая и Луганская Народные Республики. В ходе развернувшихся весной-летом 2014 года боевых действий значительно пострадала промышленность и инфраструктура. Для поддержки жителей Донбасса отправлялись грузы с гуманитарной помощью.