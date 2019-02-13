Москва формирует новые принципы благополучия пенсионеров

Москва занялась формированием института благополучия пенсионеров. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во время выступления на форуме «Здоровое общество. На пути к цели 80+» в Сочи.

По ее словам, «сценарий старости» принципиально меняется. Это связано с тем, что сами пенсионеры сильно изменились. Сегодня это самый активный москвич, который активно пользуется всей инфраструктурой: культурной, социальной, банковской, прекрасно владеющий интернетом, пользуется всей системой госуслуг. В связи с этим возникла необходимость в разработке принципиально иных институтов социального благополучия пенсионера.

Власти Москвы разработали свою концепцию совместно с коллегами из «Московского долголетия». Она включает в себя несколько базовых составляющих, в том числе медицинские потребности этой возрастной категории. В этом плане реализуется ряд важных проектов, например, медицинский патронаж на дому, а также специальный врач для людей с тремя и более хроническими заболеваниями.

Ракова также напомнила, что 1 марта исполняется год проекту «Московское долголетие». Заммэра добавила, что продолжительность жизни в столице сегодня составляет 78 лет.