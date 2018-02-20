Среда
21 февраля
USD 56.52
EUR 69.89
Горячие новости

Московского математика обвиняют в педофилии

20 Февраля 2018 в 20:48
Московского математика обвиняют в педофилии

49-летний преподаватель математического образовательного проекта «Дважды Два», расположенного на территории школы №2086 на Университетском проспекте, стал фигурантом уголовного дела о сексуальном насилии над шестилетней девочкой в столице, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

Педагог в период с ноября 2017 года по январь 2018 года неоднократно совершал развратные действия в отношении девочки, которая в силу возраста не могла ему сопротивляться.

Уголовное дело было возбуждено 19 февраля 2018 года.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.