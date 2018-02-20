Московского математика обвиняют в педофилии

49-летний преподаватель математического образовательного проекта «Дважды Два», расположенного на территории школы №2086 на Университетском проспекте, стал фигурантом уголовного дела о сексуальном насилии над шестилетней девочкой в столице, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

Педагог в период с ноября 2017 года по январь 2018 года неоднократно совершал развратные действия в отношении девочки, которая в силу возраста не могла ему сопротивляться.

Уголовное дело было возбуждено 19 февраля 2018 года.