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Московское метро будет продавать сувениры со скидкой до 70% в «черную пятницу»

23 Ноября 2018 в 17:15
Московское метро будет продавать сувениры со скидкой до 70% в «черную пятницу»

Московский метрополитен впервые в истории примет участие в акции «чёрная пятница», предоставив скидку 70% на сувениры с символикой метро. Распродажа продлится с 23 по 30 ноября.

«В этом году мы решили присоединиться к «чёрной пятнице» – в наших сувенирных магазинах и на стойках "Живое общение" пассажиры смогут приобрести более 200 различных сувениров со скидками до 70%», - рассказала заместитель начальника метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Отметим, пассажиры метрополитена смогут приобрести значки со станциями, шериковые ручки в цвет веток, чехлы для смартфонов, рубашки-поло, сувенирные тарелки, магниты-барельефы, футболки, а также мини-карты московского метрополитена и кружки.

Сувениры будут продаваться на стойках «Живое общение», информационном центре на «Тушинской» и в двух флагманских магазинах на «Маяковской» и «Трубной» с 8.00 до 20.00.

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