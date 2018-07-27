Московское МЧС экстренно предупредило о жаре

Московской управление Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий выпустило экстренное предупреждение из-за жаркой погоды.

Как отмечает Газета.ру , жителей и гостей мегаполиса призывают соблюдать меры предосторожности, пить больше воды и не оставаться долго на солнце. По данным Росгидромета, столбики термометров могут поднять в пятницу, 27 июля до отметки 31°С. Среднесуточная температура воздуха будет на 6 - 7 градусов выше климатической нормы. Местами возможен небольшой дождь.

На самочувствие метеозависимых людей может также повлиять рост атмосферного давления.