Московское дерби «Локомотив» - «Спартак» завершилось ничьей

РИА Новости

Матч между «Локомотивом» и «Спартаком», прошедший 4 марта в рамках 21-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) завершился в ничью. Встреча прошла на стадионе железнодорожников. Команды не забили голов – 0:0.

Еще до начала встречи стало известно, что руководство «Локомотива» запретило фанатам «красно-белых» проводить на арене перформанс, который был согласован с РФПЛ.

В пресс-службе лиги рассказали журналистам, что о ситуации с запретом знают, но разбирательство будет только после матча, пишет «Р-спорт».