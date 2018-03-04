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Московское дерби «Локомотив» - «Спартак» завершилось ничьей

4 Марта 2018 в 18:58
Московское дерби «Локомотив» - «Спартак» завершилось ничьей
РИА Новости

Матч между «Локомотивом» и «Спартаком», прошедший 4 марта в рамках 21-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) завершился в ничью. Встреча прошла на стадионе железнодорожников. Команды не забили голов – 0:0.

Еще до начала встречи стало известно, что руководство «Локомотива» запретило фанатам «красно-белых» проводить на арене перформанс, который был согласован с РФПЛ.

В пресс-службе лиги рассказали журналистам, что о ситуации с запретом знают, но разбирательство будет только после матча, пишет «Р-спорт».

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