Московский театр МОСТ запустил новый театральный формат

Московский открытый студенческий театр (МОСТ) запустил новый театральный формат: показ репертуарного спектакля и образовательную встречу на тему постановки. Первое такое представление состоялось 20 января: перед постановкой режиссера Евгения Славутина «Каприз Паганини» лекцию «Договор с Дьяволом» прочел профессор МГЛУ, радиоведущий Евгений Жаринов.

«Мы держим руку на пульсе внимания к нам зрителей. В последние годы у публики выросло желание не только смотреть спектакль, но больше узнавать о фактах первоисточника как о мировом явлении. Зрители, которые знают наш репертуар, высказывали желание услышать специалистов в смежных областях. Сегодня МОСТ движется в формате интеграции искусств: посредством тематического синтеза лекции и постановки. Театр предложил деятелям и знатокам культуры поговорить на темы спектаклей и этот первый опыт выявил живой интерес наших поклонников», - пояснила НСН директор театра МОСТ Ирина Большакова.

Это не первый подобный эксперимент МОСТа. За 18 лет работы театра в нем были опробованы самые разные культурно-образовательные программы: «Литературные среды», проект для детей «Волшебный МОСТик», творческие встречи с авторами перед спектаклями и публичные обсуждения (паблик-толки) после показов.