Московский школьник спас жизнь пассажиру самолета

Воспитанник московской школы №1573 Богдан Рудик спас жизнь пассажиру авиалайнера рейса Сочи – Москва, сообщили в департаменте образования и науки российской столицы. Ученик 10-го, медицинского, класса применил в воздухе профильные навыки, полученные во время учёбы.

Случилось это, когда Богдан, по окончании школьных каникул, возвращался домой с курорта вместе с родителями. Во время полёта одному стало плохо одному мужчине, у него открылось кровотечение из носа. Командир экипажа решил обратиться за медицинской помощью к пассажирам.

В итоге на борту самым подкованным с медицинской точки зрения оказался только 16-летний Богдан. Он сумел оказать квалифицированную экстренную помощь человеку без сознания при поддержке проводников. Самолет совершил вынужденную посадку в Воронеже, где пассажира благополучно передали врачам. Спаситель поддерживаю связь с пострадавшим, который уже поправился.

В рамках образовательного проекта «Медицинский класс в московской школе» Богдан Рудик осваивает программу профессионального обучения на базе медицинского колледжа №7. Он получит свидетельство о профессии «Младший медицинский брат по уходу за больными».