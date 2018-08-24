Московский парк «Зарядье» вошел в топ-100 мировых достопримечательностей

Столичный парк «Зарядье» стал единственным российским объектом, который вошел в рейтинг 100 лучших мировых достопримечательностей по версии журнала Time.

Эксперты американского издания особо отметили концертный зал, расположенный в московском парке, ледяную пещеру, а также «парящий мост».

Напомним, в субботу, 25 августа, парк «Зарядье» станет главной площадкой акции «Ночь кино», а в начале сентября Третьяковская галерея проведет в парке выставку картин российских пейзажистов. Уникальные полотна будут выставлены в медиацентре с 6 сентября по 6 декабря.



