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Московский парк «Зарядье» вошел в топ-100 мировых достопримечательностей

24 Августа 2018 в 10:10
Московский парк «Зарядье» вошел в топ-100 мировых достопримечательностей

Столичный парк «Зарядье» стал единственным российским объектом, который вошел в рейтинг 100 лучших мировых достопримечательностей по версии журнала Time.

Эксперты американского издания особо отметили концертный зал, расположенный в московском парке, ледяную пещеру, а также «парящий мост».

Напомним, в субботу, 25 августа, парк «Зарядье» станет главной площадкой акции «Ночь кино», а в начале сентября Третьяковская галерея проведет в парке выставку картин российских пейзажистов. Уникальные полотна будут выставлены в медиацентре с 6 сентября по 6 декабря.


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