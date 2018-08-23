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Московский метрополитен решил вернуть жетоны

23 Августа 2018 в 12:06
Московский метрополитен решил вернуть жетоны

Московский метрополитен решил выпустить ограниченным тиражом жетоны для оплаты поезда. Они будут иметь функцию транспортной карты «Тройка», сообщает ТАСС.

Внешне проездные напоминают жетоны, которые ранее использовались в метро для оплаты проезда, пишет «Свободная пресса». При этом они обладают чипом электронной транспортной карты «Тройка».

Ограниченное число монет будет разыграно на страницах официальных аккаунтов транспорта города в соцсетях. Жетоном можно будет пользоваться в метро, а также на центральном кольце и на наземном общественном транспорте. Его можно будет пополнять, также, как карту «Тройка».

Аналогичные жетоны в московской подземке действовали до 1999 года. Теперь проезд в Москве можно оплатить картами, брелоками, браслетами и жетонами, пишут «Дни.ру».

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