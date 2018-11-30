Московский Кремль закрыт для посетителей

Вход для посетителей в Московский Кремль будет закрыт сегодня в связи с проведением основного этапа плановых ежегодных тактико-специальных учений ФСО Российской Федерации, передает Агентство «Москва».

Учения будут проводиться во взаимодействии с силами обеспечения безопасности и другими госорганами.

Допуск граждан для посещения Оружейной палаты и Алмазного фонда будет осуществляться через Боровицкий проход.

Также вечером будет ограничено пребывание граждан на Красной площади и в Александровском саду.

В ФСО объяснили появление вертолетов над Кремлем, которые привлекли внимание москвичей. В ведомстве пояснили, что проводились плановые учения.

Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров предположил в эфире НСН, что могла отрабатываться эвакуация.