Московский кинотеатр показал «Смерть Сталина» вопреки запрету Минкульта

Московский кинотеатр «Пионер» выпустил в прокат фильм «Смерть Сталина» после того, как министерство культуры отозвало у картины прокатное удостоверение. Об этом сообщает РИА Новости.



В расписании есть два сеанса на 25 и 26 января. Все билеты в зрительный зал на сто человек уже раскуплены.

Зрители, пришедшие на сеанс, утверждают, что ничего не слышали о скандале вокруг кинокартины. По словам одного из пришедших, он был свидетелем событий описанных в фильме, поэтому ему интересно посмотреть на них через призму сатирической комедии.

В кинотеатре заявили, что поступили в полном соответствии с законодательством, так как в реестре Минкультуры указано, что прокатное удостоверение на фильм продолжает действовать.

В Минкульте заявили, что предупредили кинотеатры об ответственности за показ скандальной киноленты. В отношении нарушившего приказ кинотеатра будет возбуждено дело об административном правонарушении.