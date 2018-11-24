Московский бизнес-центр во время сноса рухнул на проезжую часть

В Москве демонтировали заброшенный бизнес-центр, часть здания во время сноса рухнула на автомобильную дорогу. Видео инцидента опубликовано в Сети.

Инцидент произошел на севере Москвы. Как вино на кадрах телеканала НТВ, снос бизнес-центра «Северянин» проводился в темное время суток, прилегающая к огороженной территории дорога были не очень загружена. Тем не менее, одна из легковушек едва не оказалась под грудой бетонных обломков, упавших на дорогу. Водителя спасла доля секунды.





Очевидцы засняли, как бетонное здание буквально сложилось пополам, а обломки перекрытия полетели на проезжую часть, накрыв дорогу облаком пыли. Информации о пострадавших нет.

Добавим, что на месте снесенного бизнес-центра появится жилой комплекс, пишет RT.