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Московским школьникам предложит выбор между Бузовой и Гагариной

22 Февраля 2018 в 08:28
Московским школьникам предложит выбор между Бузовой и Гагариной

Московские школьники смогут выбрать программу выпускного вечера. Через систему «Активный гражданин» им предложат проголосовать за артистов, которые споют на выпускном вечере в Парке Горького, а также ведущего шоу. Среди возможных исполнителей - Алексей Воробьев, IOWA («Айова»), Полина Гагарина и Ольга Бузова. Об этом говорится на официальном портале столичного правительства. Кроме того, школьникам предложат выбрать время начала выпускного. В последние два года он начинался в 21:00. Напомним, в прошлом году выпускной в Парке Горького посетили почти 17 тысяч гостей.

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