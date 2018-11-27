Московские школьники и студенты стали лидерами чемпионата «Абилимпикс»

Учащиеся образовательных организаций Москвы стали лидерами IV Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Сборная столицы состояла из 36 школьников, 54 студентов и 21 специалиста. Она заняла первое место, на ее счету 87 медалей.

В чемпионате соревновались участники в возрасте от 14 до 65 лет. Конкурсные соревнования проходили по 57 компетенциям, а мастерство участников оценивали 900 экспертов.

Основная цель «Абилимпикса» – сделать окружающую среду удобной и доступной для инвалидов. По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, задача города – обеспечить работой тех людей с инвалидностью, которые хотят и могут работать.

Чемпионат по профмастерству среди лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» прошел на ВДНХ с 20 по 23 ноября.