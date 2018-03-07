Московские парламентарии станут гостями «Крымской весны»

13 марта в Симферополе пройдет 3-й ежегодный молодежный форум «Крымская весна — время перемен». На информационной площадке участники обсудят вопросы взаимодействия молодежи с органами власти и развитие добровольческого движения. Экспертами выступят представители СПб ГБУ «Центр содействия занятости и профессиональной ориентации молодежи «ВЕКТОР» и члены Молодежной палаты при Московской городской думе.

Как пишет КИА, 16 и 18 марта в столице Крыма в годовщину Общекрымского референдума пройдут мастер-классы и праздничный концерт. Запланированы спортивные турниры и общегородские митинги. При этом праздник правительство республики пообещало в каждом поселке, каждом городе Крыма.

Напомним, Владимир Путин в фильме «Миропорядок 2018» признали, что санкции в отношении России после присоединения Крыма в России были ожидаемы.