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Московская скорая помощь обзавелась личными знаками «СтопХам»

20 Марта 2019 в 18:12
Московская скорая помощь обзавелась личными знаками «СтопХам»
Описание фото: АГН "Москва"

Водители столичных машин скорой помощи решили бороться с парковкой в неположенных местах. Для этого они выпустили свою собственную серию наклеек для авто злостных нарушителей, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

Автором идеи стал блогер и водитель скорой Балашихинской станции скорой медицинской помощи Алексей Лукойленко. Он пояснил, что автовладельцы зачастую паркуются так, что мешают проезду другого транспорта. В том числе, это мешает медикам, для которых скорость важна для того, чтобы спасти пациента:

«Водители скорой вынуждены терять время на маневры и “ловить миллиметры”, чтобы не совершить ДТП. Моя основная задача – пристыдить таких горе-водителей. Думаю, эти меры принесут свои плоды», сообщает Лукойленко.

Такое начинание медика-блогера уже поддержали основатели движения «СтопХам».

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