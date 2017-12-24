Воскресенье
24 декабря
USD 58.32
EUR 69.13
Горячие новости

Московская полиция пообещала пресечь несанкционированный митинг в Красносельском округе

24 Декабря 2017 в 15:37
Московская полиция пообещала пресечь несанкционированный митинг в Красносельском округе

Столичные правоохранители предупредили граждан, что намеченное на 24 декабря мероприятие в Лермонтовском сквере не было согласован с властями. Как сообщили в ведомстве, это предупреждение было сделано повторно. В московском главке добавили, что правоохранители предпримут чае меры для предотвращения несанкционированного митинга.

«Полиция повторно просит граждан воздержаться от участия в мероприятии и примет все необходимые меры по его пресечению», — приводит «Интерфакс» комментарий главка. 

Ранее сообщалось, что выйти людей на воскресный праздник «День свободных выборов» призвал глава муниципального Красносельского округа Илья Яшин. Акция в Лермонтовском парке не была согласована властями. Об этом организатора предупредила Мещанская межрайонная прокуратура. Для проведения митинга Яшину была предложена другая площадка.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2017 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.