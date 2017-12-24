Московская полиция пообещала пресечь несанкционированный митинг в Красносельском округе

Столичные правоохранители предупредили граждан, что намеченное на 24 декабря мероприятие в Лермонтовском сквере не было согласован с властями. Как сообщили в ведомстве, это предупреждение было сделано повторно. В московском главке добавили, что правоохранители предпримут чае меры для предотвращения несанкционированного митинга.

«Полиция повторно просит граждан воздержаться от участия в мероприятии и примет все необходимые меры по его пресечению», — приводит «Интерфакс» комментарий главка.

Ранее сообщалось, что выйти людей на воскресный праздник «День свободных выборов» призвал глава муниципального Красносельского округа Илья Яшин. Акция в Лермонтовском парке не была согласована властями. Об этом организатора предупредила Мещанская межрайонная прокуратура. Для проведения митинга Яшину была предложена другая площадка.