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Московская подземка закупит стойки «Живое общение»

16 Февраля 2018 в 13:07
Московская подземка закупит стойки «Живое общение»
Новости проекта Правительства Москвы - «Биржа торгов». О том, что продает и закупает Москва. 

Предложения для поставщиков Москвы. 

Через аукцион будет определен поставщик десяти справочно-информационных стоек «Живое общение» для станций ГУП «Московский метрополитен». Начальная цена контракта 8 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 26 февраля.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Поставщика летней спецодежды, в том числе костюмы, комбинезоны и обувь, для нужд ГБУ «Автомобильные дороги ЦАО» на 2018 год выберут с помощью электронного аукциона. Начальная стоимость контракта – 5,8 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 26 февраля.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Дирекция капитального ремонта Департамента капитального ремонта города Москвы ищет поставщика для выполнения работ по установке малых архитектурных форм на бетонном основании и приствольных ограждений на территории Центрального административного округа. Начальная стоимость контракта – 9,9 млн рублей. Заявки принимаются до 26 февраля.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Более подробную информацию о конкурентных процедурах можно найти на Портале поставщиков Москвы и в Единой информационной системе.

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