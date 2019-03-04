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«Московская Масленица» впервые проходит в новом формате

4 Марта 2019 в 19:48
«Московская Масленица» впервые проходит в новом формате

Большинство площадок «Московской Масленицы» впервые оборудованы не в центре столицы, а в жилых районах и парках. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин во время посещения Манежной площади. Праздничная активность будет продолжаться всю неделю на 23 площадках.

Впервые на фестивале можно попробовать такое разнообразие блинов и других угощений. Также организовано более десяти кулинарных школ. По словам градоначальника, праздник масленицы в каждым разом становится все более увлекательным и душевным.

Впервые на фестивале «Московская Масленица» пройдёт восемь кулинарных батлов. Повара наберут команды из желающих посетителей и приготовят кушания из случайно выбранных ингредиентов. В рамках фестиваля также запланированы бесплатные экскурсии, пешеходные тематические прогулки.

Роспотребнадзор дал рекомендации по мерам профилактики пищевых отравлений на Масленицу, передает RT. При выборе готовых к употреблению блинов и блинчиков необходимо в первую очередь обращать внимание на внешний вид продукции, условия хранения и сроки годности.

 Масленицу отмечают по всей России, в том числе, и в Крыму. Глава Республики Сергей Аксёнов поздравил жителей полуострова с торжествами, передает КИА. По словам Аксёнова, это один из самых любимых в нашем народе праздников. Он символизирует не только окончание зимы, но и победу добра над злом. Сергей Аксёнов также напомнил, что в православной традиции Масленица или сырная седмица – это, прежде всего, подготовка к Великому посту.

Между тем, как отмечает «Свободная пресса», на Масленичной неделе в столичный регион придёт весна. К концу рабочей недели может потеплеть до +9 градусов.

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