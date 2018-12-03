Понедельник
03 декабря
USD 66.53
EUR 75.75
Горячие новости

Московская канатная дорога снова закрыта

3 Декабря 2018 в 17:15
Московская канатная дорога снова закрыта
ФОТО: РИА Новости

Московская канатная дорога, соединившая «Лужники» и Воробьевы горы,  снова закрыта для пассажиров. Как сообщает «Интерфакс», она не будет работать с третьего по шестое декабря из-за планового ежегодного освидетельствования объекта Ростехнадзором.

Между тем, 28 ноября в работе канатной дороги произошел сбой, который был связан с хакерской  атакой на её серверы, об этом сообщает телеканал «360». Злоумышленник, совершивший блокировку системы, требовал в качестве выкупа  биткоины. В нормальный режим работы канатка вернулась 30 ноября.

Напомним, её пассажирам доступны три станции: «Воробьевы горы» на улице Косыгина, «Новая лига» на Воробьевской набережной и «Лужники» на Лужнецкой набережной.



Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.