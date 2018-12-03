Московская канатная дорога снова закрыта

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Московская канатная дорога, соединившая «Лужники» и Воробьевы горы, снова закрыта для пассажиров. Как сообщает «Интерфакс», она не будет работать с третьего по шестое декабря из-за планового ежегодного освидетельствования объекта Ростехнадзором.

Между тем, 28 ноября в работе канатной дороги произошел сбой, который был связан с хакерской атакой на её серверы, об этом сообщает телеканал «360». Злоумышленник, совершивший блокировку системы, требовал в качестве выкупа биткоины. В нормальный режим работы канатка вернулась 30 ноября.

Напомним, её пассажирам доступны три станции: «Воробьевы горы» на улице Косыгина, «Новая лига» на Воробьевской набережной и «Лужники» на Лужнецкой набережной.