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Москалькова заявила о необходимости смягчения условий для женщин-заключенных

7 Марта 2019 в 12:26
Москалькова заявила о необходимости смягчения условий для женщин-заключенных

Инициативу разработки международных стандартов защиты женщин-заключенных поддержали представители мирового правозащитного сообщества. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Омбудсмен выступила с таким предложением 5 марта на заседании Глобального альянса национальных учреждений по защите прав человека, передает ТАСС. Москалькова отметила, что после этого она общалась с несколькими омбудсменами, которые заявили о готовности поддержать инициативу.

По мнению российской правозащитницы, женщине необходимо предоставить особый режим содержания в исправительных учреждениях. При этом необходимо брать во внимание «положение ее семьи, детей, возможности ее ресоциализации».

Ранее авторитетный писатель, автор романа «Путь русского гангстера. Легенды лихих 90-х» и, по его собственным словам, «рэкетир на пенсии» Михаил Орский рассказал НСН, почему у члена «банды Цапкова» Вячеслава Цеповяза в колонии есть пасека. 

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