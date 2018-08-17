Москалькова высказалась за смягчение наказания за лайки и репосты

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поддержала либерализацию статьи 282 УК РФ в части наказания за лайки и репосты. Об этом сообщает ТАСС. По её словам, крайне важно «не расширять искусственно количество людей с судимостью».

Ранее стало известно, что Mail.Ru Group выступила за амнистию осужденных за публикации в социальных сетях, которые были признаны экстремистскими. Как отмечает «Интерфакс», с соответствующим обращением компания, которой принадлежит интернет-портал и почта Mail.Ru, три социальные сети – «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой мир», обратилась в Госдуму, Верховный и Конституционный суды, а также в Минюст России.

настаивает на амнистии тех осужденных, чьи действия (в том числе лайки, репосты, публикации изображений) не имели опасных последствий.