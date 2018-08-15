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Москалькова: Приём заявок на соискание госпремии в сфере правозащиты начался

15 Августа 2018 в 15:46
Москалькова: Приём заявок на соискание госпремии в сфере правозащиты начался
ФОТО: РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о старте приема заявок на соискание госпремий за выдающиеся достижения в области правозащитной и благотворительной деятельности. Как сообщает ТАСС, по её словам, условия подачи заявки размещены на сайте Кремля. Они принимаются в период с 15 августа по 17 сентября.

Омбудсмен уточнила, что вручение премии будет приурочено к Международному дню прав человека. Он отмечается 10 декабря.

Отмечается, что государственные премии за выдающиеся достижения в области правозащитной и благотворительной деятельности вручат в третий раз. Первым её обладателем стала основатель Международной общественной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.

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