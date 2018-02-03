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Москалькова рассказала о 1,6 тысяч жалоб на нарушение трудовых прав

3 Февраля 2018 в 17:02
Москалькова рассказала о 1,6 тысяч жалоб на нарушение трудовых прав

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в 2017 году получила больше 1,6 тысяч жалоб на нарушение трудовых прав. Об этом заявили в пресс-службе омбудсмена.

Чаще всего граждане писали о невыплате или задержке зарплаты, небезопасных условиях труда, а также в связи с другими нарушениями в сфере трудовых отношений. Отмечается, что из 1,6 тысяч жалоб 129 – коллективные обращения.

«Все жалобы и обращения, связанные с нарушениями трудовых прав я держу на особом контроле», - заверила Москалькова, слова которой приводит ТАСС.

По итогам рассмотрения жалоб 25 должностных и 13 юридических лиц были привлечены к ответственности. Также было открыто два уголовных дела по статье «невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат».

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