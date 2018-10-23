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Москалькова предложила запретить продажу оружия лицам моложе 25 лет

23 Октября 2018 в 13:36
Москалькова предложила запретить продажу оружия лицам моложе 25 лет

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о необходимости рассмотреть вопрос повышения возрастного ценза для права на покупку оружия, сообщает ТАСС. По словам омбудсмена, он должен составлять не менее 25 лет.

«Необходимо рассмотреть вопрос, чтобы поднять возрастной ценз для права на приобретение оружия, это должно быть не менее 25 лет», — заявила Москалькова.

Об этом она рассказала во время своего выступления в рамках посещения колледжа в Керчи, где погибли 20 человек в результате стрельбы 17 октября, отмечает RT.

Напомним, с инициативой повысить возраст, позволяющий приобретать оружие с 18 лет до 21 года после керченской трагедии выступил депутат Госдумы РФ, член комитета по образованию и науке Николай Земцов. Тогда в эфире НСН его предложение подверг критике заместитель председателя Госдумы, депутат от ЛДПР Игорь Лебедев.

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