Москалькова попросила ООН защитить Вышинского

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в ходе встречи с Верховным Комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет передала её письмо в защиту журналиста Кирилла Вышинского, арестованного на Украине. Об этом сообщает
RT.
Москалькова подчеркнула, что Вышинский не совершал никаких противозаконных действий, занимаясь на территории Украины исключительно журналистской деятельностью. Омбудсмен также выразила надежду, что Бачелет окажет помощь в непредвзятом расследовании этого дела.
Кроме того, Москалькова напомнила о смерти Валерия Иванова в украинской тюрьме и непростом положении других российских граждан, удерживаемых на Украине.
Как напоминает Ura.ru, ранее Вышинский опубликовал письмо, в котором поблагодарил президента России Владимира Путина за участие в его судьбе.
Руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский был задержан 15 мая сотрудниками СБУ. Позже суд в Херсоне санкционировал арест журналиста. Позже стало известно, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) якобы обнаружили у него 200 тыс. долл. и пистолет, пишет «Свободная Пресса».
Ранее профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД Иван Сурма объяснил НСН, что сейчас у России нет рычагов воздействия на украинское правосудие, с помощью которых можно было бы изменить судьбу Вышинского.