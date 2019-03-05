Москалькова попросила ООН защитить Вышинского

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в ходе встречи с Верховным Комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет передала её письмо в защиту журналиста Кирилла Вышинского, арестованного на Украине. Об этом сообщает RT .



Москалькова подчеркнула, что Вышинский не совершал никаких противозаконных действий, занимаясь на территории Украины исключительно журналистской деятельностью. Омбудсмен также выразила надежду, что Бачелет окажет помощь в непредвзятом расследовании этого дела.

Кроме того, Москалькова напомнила о смерти Валерия Иванова в украинской тюрьме и непростом положении других российских граждан, удерживаемых на Украине.

Как напоминает Ura.ru , ранее Вышинский опубликовал письмо, в котором поблагодарил президента России Владимира Путина за участие в его судьбе.

Руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский был задержан 15 мая сотрудниками СБУ. Позже суд в Херсоне санкционировал арест журналиста. Позже стало известно, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) якобы обнаружили у него 200 тыс. долл. и пистолет, пишет «Свободная Пресса» .

Ранее профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД Иван Сурма объяснил НСН, что сейчас у России нет рычагов воздействия на украинское правосудие, с помощью которых можно было бы изменить судьбу Вышинского.