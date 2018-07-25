Москалькова побывала во Владимирском централе

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова посетила во Владимирском централе осужденных, которые обращались к ней, а также гражданина Украины Николая Карпюка, передает РИА «Новости».

Верховный суд Чечни в мае 2016 года приговорил граждан Украины, членов националистической организации «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона» (УНА-УНСО, запрещена в РФ) Николая Карпюка и Станислава Клыха к 22,5 и 20 годам колонии строгого режима за участие в чеченской войне на стороне сепаратистов.

Владимирский централ — тюрьма для особо опасных преступников в городе Владимире; учреждение ФКУ Т-2 УФСИН России по Владимирской области.

Тюрьма была построена по указу императрицы Екатерины II в 1783 году. В 1906 году стала называться централом (центральной тюрьмой). В ней содержали политических заключённых. В здании пересыльной тюрьмы, построенном в 1825 году, ныне находится СИЗО № 1 Владимира.

В начале 1921 года Владимирский централ был превращён в губернский изолятор специального назначения — политизолятор.

Владимирская тюрьма входила в систему «особых лагерей и тюрем», организованную на основе постановления Совета Министров СССР № 416—159 от 21 февраля 1948 года «Об организации лагерей МВД со строгим режимом для содержания особо опасных государственных преступников» для содержания осуждённых к лишению свободы шпионов, диверсантов, террористов, троцкистов, меньшевиков, эсеров, анархистов, националистов, белоэмигрантов и участников других антисоветских организаций, а также для содержания лиц, представляющих опасность по своим антисоветским связям и вражеской деятельности. В служебных документах она значилась как «Владимирская тюрьма особого назначения МГБ СССР».

Название «Владимирский централ» стало известно благодаря песням «Еврейский арестант» и «Владимирский централ» исполнителя русского шансона Михаила Круга.



