Москалькова планирует посетить суд по продлению ареста Вышинского

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о желании присутствовать на заседание суда, на котором будет решаться вопрос о продлении срока ареста журналиста «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Как пишет «Интерфакс», об этом омбудсмен сообщила своей украинской коллеге Людмиле Денисовой.

Как отмечает телеканал «360», уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека заявила, что журналиста переводят в СИЗО для рассмотрения апелляционной жалобы о продлении содержания под стражей. А приблизительная дата рассмотрения дела – 20 марта.

Напомним, Кирилл Вышинский был задержан в Киеве 15 мая по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и государственной измене, подчёркивает «Русская планета». Городской суд Херсона отправил журналиста под стражу. Вышинский обратился за помощью к Путину и заявил, что готов отказаться от украинского гражданства. Президент России назвал ситуацию с арестом журналиста «РИА Новости Украина» за его профессиональную деятельность беспрецедентным случаем и направил ноту протеста в Киев с требованием прекратить преследование сотрудников СМИ.

Между тем, адвокат главы «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского в середине января рассказал, что в его доме и офисе проходят обыски. По мнению Андрея Доманского, таким образом его пытались «морально дестабилизировать» и повлиять на его действия по защите журналиста.

При этом поводом для обыска стало старое дело, в котором Доманский выступал адвокатом, передает «Утро.ру».

Ранее НСН сообщала, что возможности обменять Вышинского на Сенцова нет. Ситуацию с украинскими политзаключенными в России по телефону обсудили президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко. В частности, речь шла об украинском режиссере Олеге Сенцове, который был приговорен в России к 20 годам лишения свободы по обвинению в подготовке теракта в Крыму. Он объявил 14 мая бессрочную голодовку. Позднее на Украине был арестован по подозрению в государственной измене руководитель интернет-портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский. В ходе разговора президенты договорились, что в ближайшее время заключенных посетят уполномоченные по правам человека обеих стран.