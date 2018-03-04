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Мощнейший снегопад за 68 лет накроет Москву в воскресенье

4 Марта 2018 в 10:25
Мощнейший снегопад за 68 лет накроет Москву в воскресенье

Снегопад, который пройдет в столице 4 марта, может стать самым мощным з-а 68 лет метеонаблюдений для этой даты. Такие данные сообщил журналистам ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам метеоролога, за сутки в Москве может выпасть до 10 см снега, что составляет около трети месячной нормы осадков, пишет РИА Новости.

«Возможно, что снегопад станет одним из самых мощных для 4 марта за последние 68 лет», — сказал Тишковец.

Он добавил, что снег будет идти весь день и ночь и пойдет на убыль только к утру понедельника, 5 марта, пишет Газета.ру

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